Sampdoria, buona la prima di Martinelli. Sarà lui il titolare fino a fine stagione

Buona la prima. Tommaso Martinelli nella prima uscita con la maglia della Sampdoria, dove è arrivato in prestito fino a giugno dalla Fiorentina, ha convinto e probabilmente scavalcato nelle gerarchie quel Simone Ghidotti che fin qui non aveva dato le garanzie che lo staff tecnico e la dirigenza si aspettavano da lui. Il classe 2000 in questa stagione era già andato in panchina a metà settembre, ma le prestazioni del suo sostituto Gaetan Coucke avevano convinto tutti a rimettere in porta l’ex atalantino.

Ora la musica, come sottolinea Il Secolo XIX la musica dovrebbe essere diversa con il classe 2006 che, dopo un paio di settimane di alternanza per tenere entrambi sulle spine, sembra aver convinto tutti sul concedergli i gradi del titolare al posto del più esperto collega di reparto. Contro il Catanzaro l’ex viola infatti ha sfoderato una prestazione più che positiva, al netto della traversa colpita da Cissé, con un paio di buoni interventi su Pittarello e Liberali, ma anche la capacità di dare sicurezza al reparto con i compagni che lo cercavano spesso per far partire da dietro l’azione.

Martinelli si è infatti dimostrato più sicuro del compagno in questo fondamentale, anche prendendosi qualche rischio calcolato, segno di una personalità non scontata per un ragazzo ventenne che finora fra i professionisti ha giocato solo cinque gare (una in Serie A e tre in Conference League con la Fiorentina le altre).