Domenica alle 15, l'orario che piace ai tifosi e agli amanti del calcio, il Genoa tornerà in campo. Archiviata la sosta per le Nazionali, la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo contro il Sassuolo per mettersi alle spalle la sconfitta casalinga contro il Milan e riprendere un cammino positivo per quanto riguarda le prestazioni suffragate dalle tre vittorie di fila contro Venezia, Juventus e Lecce. Il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia non sarà facile. Di fronte ci sarà una squadra ferita, reduce da un cambio di panchina e pronta a vendere cara la pelle.

I dubbi di De Rossi

Il mister potrà finalmente contare su una rosa completa per domenica (Venturino e Havel in settimana hanno messo minuti nelle gambe) e i dubbi sono solo legati all'abbondanza. In avanti ci sarà Milutin Osmajic reduce dal gol con la nazionale montenegrina mentre alle sue spalle Messias, Vitinha, El Shaarawy e Baldanzi si giocano due posti. Scelte anche a centrocampo con Wiafe e Traoré che potrebbero essere in vantaggio su Amorim mentre Frendrup sarà ancora da valutare. Davanti a Bijlow invece ci sarà al suo posto capitan Vasquez che tornerà fra oggi e domani dal Messico.

Al Mapei si giocherà in casa

In terra emiliana la squadra non sarà sola. 4000 sostenitori hanno polverizzato in queste ore i tagliandi del settore ospiti e saranno pronti a spingere il Grifone a gran voce trasformando di fatto il Mapei Stadium in un piccolo "Ferraris". Per i tifosi rossoblù non ancora in possesso del biglietto per domenica è consigliato l'acquisto in Tribuna Est Laterale al prezzo di 40 euro l'intero e 30 euro il ridotto.