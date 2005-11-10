Finalmente Paulo Dybala torna a disposizione. Quello che inizialmente sembrava un leggero problema muscolare si è rivelato più serio del previsto: un affaticamento si è rivelato poi una piccola lesione, che lo ha costretto a rimanere lontano dal campo per oltre un mese. Adesso, però, la Joya è pronta a riprendersi la scena.

Roma, Dybala scalda i motori: a Parma ci sarà

Dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana, negli ultimi giorni Dybala ha iniziato a svolgere regolarmente le sedute complete insieme ai compagni. A Parma sarà dunque regolarmente a disposizione di Gasperini e potrebbe finalmente rivedere il campo. Resta da capire se dal primo minuto oppure a gara in corso. Non sarà semplice scalfire la coppia Soulé-Mora, che ha fatto molto bene durante la sua assenza, ma all'orizzonte c'è anche la sfida con il PSG e qualche rotazione potrebbe essere necessaria. Per Gasperini, comunque, si tratta di un dubbio piacevole all’orizzonte di un periodo impegnativo con tante sfide decisive ravvicinate.

Roma, Dybala a caccia del primo gol: sa già come fare male al Parma

Qualora dovesse trovare spazio al Tardini, l'obiettivo personale della Joya sarà anche quello di sbloccarsi in questa stagione. L'ultima rete risale infatti al 18 gennaio, in occasione di Torino-Roma 0-2. Dybala, però, conosce già bene la strada per colpire i crociati: contro il Parma ha realizzato tre gol in carriera, uno con la maglia del Palermo e due con quella giallorossa, oltre ad aver servito altrettanti assist.