Basta una frase per far tremare i polsi al popolo bianconero e rimettere in moto la macchina del calciomercato, le parole pronunciate da Antonio Conte ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ("Un giorno la mia storia con la Juventus chiuderà il cerchio") hanno immediatamente infiammato l'ambiente, alimentando le fantasie di un clamoroso ritorno a Torino.

A fare chiarezza tra suggestioni e realtà ci ha pensato tra gli altri Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha fotografato con precisione come a suo dire, stanno le cose.

Il retroscena di mercato

Nonostante il momento delicato attraversato dalla squadra, dalla Continassa non è partito alcun segnale verso l'allenatore leccese, non ci sono stati contatti diretti né indiretti tra la dirigenza juventina e l'entourage di Conte.

Nessuna telefonata esplorativa, nessuna trattativa sotto traccia, il tecnico, attualmente libero sul mercato, non ha mai nascosto la sua disponibilità a valutare un progetto ambizioso e a lungo termine, mettendo l'aspetto tecnico davanti a quello economico, ma per tornare alla Juve servirebbero condizioni ben precise che oggi non sono sul tavolo.

Fiducia a Spalletti

Il motivo principale di questa calma piatta sul fronte Conte ha un nome e un cognome: Luciano Spalletti.

Il club bianconero, pur consapevole dell'importanza cruciale dei prossimi impegni stagionali per il futuro della panchina, continua a blindare il proprio allenatore. La linea della dirigenza, ribadita anche da Giovanni Carnevali, è quella della continuità e della fiducia nell'attuale guida tecnica.

Il cerchio da chiudere

Resta dunque una finestra aperta sul futuro, alimentata dal sentimento mai sopito di Conte per i colori con cui ha scritto pagine indimenticabili da giocatore e da allenatore, ma tra il desiderio di "chiudere il cerchio" e una firma sul contratto c'è di mezzo il presente, oggi la Juventus guarda avanti con Spalletti, mentre Conte attende la chiamata giusta per tornare in pista.