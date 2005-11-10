Cambia la difesa di Gennaro Gattuso e lo fa per due infortuni. Gli stop di Tavares e Sutalo obbligano i biancocelesti a modificare l'assetto difensivo. Se sulla corsia mancina il sostituto dell'ex Arsenal sarà Pedraza, al centro potevano esserci dei dubbi. In realtà però il campo è stato piuttosto chiaro e sarà Diogo Leite a sostituire il croato, che rischia di rimanere ai box per almeno due mesi. La speranza a Formello è che la lesione muscolare dell'ex Ajax possa essere meno grave del previsto, ma le indicazioni arrivate in questi giorni non sono positive. L'assenza di Sutalo sarà pesante, ma Gattuso ha dimostrato di avere piena fiducia in Diogo Leite e già dalla sfida contro il Lecce toccherà al portoghese. Contro i salentini potrebbe addirittura ricomporsi la coppia dell'Union Berlino con Doekhi, mentre Provstgaard potrebbe avere un turno di riposo dopo gli impegni con la Danimarca.

Lazio, Diogo Leite pronto a sostituire Sutalo: i suoi numeri in biancoceleste

Pur avendo avuto un minutaggio limitato, Diogo Leite ha già registrato numeri importanti in questo inizio di stagione. Arrivato a inizio settembre a parametro zero subito dopo la fine del mercato, l'ex Union Berlino ha collezionato sei presenze rimanendo in panchina solo contro Venezia e Juventus. Il portoghese sa unire un buona capacità in fase di costruzione alla gestione dell'uno contro uno difensivo. Diogo Leite è primo in Serie A per passaggi completati ogni 90 minuti (83.9) e ha una percentuale di passaggi riusciti che supera il 93%. Dei calciatori a disposizione di Gattuso è primo per azioni difensive a partita e per duelli aerei vinti a partita, quasi sei a gara, ed è il miglior difensore per percentuale di duelli totali e duelli aerei vinti. A questo abbina anche il miglior dato per passaggi nella metà campo avversaria ogni 90 minuti. Un centrale completo al quale Gattuso si affiderà per non far rimpiangere Sutalo.