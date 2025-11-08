Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve

Luciano Spalletti, comunque, brinda. A un pareggio, che però per il tecnico toscano è storico: con lo 0-0 nel derby di Torino, il tecnico di Certaldo diventa infatti il quinto allenatore nella storia della Serie A a raggiungere i mille punti in carriera. Spalletti, ovviamente, occupa il quinto posto in questa particolare classifica: guida Giovanni Trapattoni (1266), seguito da Rocco e Liedholm, mentre al quarto posto c’è Massimiliano Allegri con 1033 punti.

Record a parte, è stato un pomeriggio fin troppo “classico”, per la Juve degli ultimi tempi. Quarto pareggio in questo campionato, la X resta la vera maledizione della squadra bianconera. Spalletti - che peraltro si è tolto lo sfizio di essere l’allenatore bianconero più anziano nella stracittadina torinese - non è ancora riuscito a intervenire lì dove hanno sbattuto la testa, prima di lui, Igor Tudor e Thiago Motta.

Un’intera sosta davanti. Con tante assenze, perché diversi giocatori bianconeri partiranno per raggiungere le proprie nazionali. Però nei prossimi giorni l’ex ct avrà un po’ di tempo per lavorare davvero, a differenza di quanto avvenuto in questo frettoloso avvio nel quale di allenamenti veri ne avrà fatti un paio o poco più. La sua medicina, per ora, non ha curato la Juve.