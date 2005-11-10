Inter, Mkhitaryan: "So la mia età, è diverso da 2-3 anni fa. Vogliamo vincere la Champions"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 sul Parma: “Sapendo che abbiamo iniziato male le ultime partite, dopo la sosta sarebbe stato difficile riprendersi. Però il mister ha messo in campo una squadra che aveva chiaro come aveva lavorato. Abbiamo fatto tre gol bellissimi e chiuso la partita nel primo tempo”.

A centrocampo c’è più concorrenza: cosa cambia?

“Sono sempre a lottare per la squadra, a prendermi i minuti che mi daranno. Capisco la mia età e la mia forma fisica, magari c’è qualcosa che non va come 2-3 anni fa, ma non mi lamento e faccio del mio meglio per essere in forma e aiutare la squadra. Non mi dispiace se gioca qualcun altro, inseguiamo tutti lo stesso obiettivo”.

Avete nel DNA la capacità di attaccare, anche per essere competitivi in Champions?

“È normale, quando un avversario ti lascia spazio devi aggredire la linea difensiva. Stiamo lavorando per potercela giocare con squadre fortissime e per poter lottare per vincere la Champions. Siamo una squadra ambiziosa, abbiamo fatto grandi acquisti e siamo tutti pronti. Siamo una grande famiglia, pronti a lottare tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi”.