Mkhitaryan e il sogno Champions dell'Inter: "Certi articoli fanno ridere. Siamo ambiziosi"

“Dopo tre settimane di pausa non era facile, ma sapevamo che bisognava fare del nostro meglio”. Henrikh Mkhitaryan, tra i protagonisti nel 3-0 dell’Inter sul Parma, ha commentato il risultato a Sport Mediaset: “Abbiamo fatto tre gol e gestito la partita. Potevamo anche fare di più, ma non è successo”.

Con quella rovesciata sarebbe venuto giù San Siro…

“Sono stato sfortunato, ma sono felice per la vittoria della squadra”.

È cambiato tanto, come ti senti?

“Tutti sono importanti, mi dispiace per Jones e Stones che sono infortunati. Ma fa parte del gioco. Bisogna essere pronti e aiutare la squadra, ci aspettano tante partite in pochi giorni. Io ho fatto del mio meglio, provo a dare una mano alla squadra, è indifferente se gioco 90 minuti o 60 o 15. So cosa si aspetta il mister e cosa si aspettano i compagni da me”.

In Champions bisogna fare punti: le prossime due in casa possono essere già fondamentali per la quota necessaria per stare tra le prime otto?

“Saranno importanti, come tutte le partite. Dovremo prendere punti in queste due partite casalinghe per metterci in una posizione più o meno buona per il resto delle gare. Più si va avanti, più sono toste”.

Sembrate credere davvero alla vittoria della Champions, da cosa deriva?

“Ogni volta diciamo le cose e ogni volta ci sono degli articoli che fanno ridere. Da quattro anni diciamo che vogliamo lottare su ogni fronte, purtroppo siamo arrivati due volte in finale di Champions e non abbiamo vinto. Poi ci sono state tante chiacchiere, ma i nostri obiettivi sono sempre alti: si chiama essere ambiziosi”.