Modric è stato operato: il Milan non lo avrà più a disposizione fino a fine stagione

Niente da fare per Luka Modric e il Milan, il centrocampista croato non giocherà più in questa stagione con la maglia del Diavolo. A renderlo noto è stato proprio il club rossonero, che ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale, spiegando i dettagli dell'operazione che è stata effettuata. Di seguito il testo integrale presente da pochi minuti:

"AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".