Juventus, Locatelli: "Mi dispiace per Modric, da qui alla fine bisogna vincerle tutte"
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Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti bianche contro il Milan: "Ce l'aspettavamo, perché sappiamo come il Milan prepara le partite. Potevamo girare la palla più veloce, però abbiamo pareggiato e ora bisogna guardare alle prossime partite. Mi dispiace che un campione come Modric sia uscito, spero sia solo una botta e spero guarisca presto per il campione che è. Da qui alla fine bisogna vincere tutte le partite, per essere dentro la zona Champions".
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