Molina trova il raddoppio per la Roma: Slovan sotto 2-0 all'Olimpico al 39'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:38Serie A
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20.10.2026 21:38Serie A
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Raddoppio della Roma contro lo Slovan Bratislava. Azione partita da una verticalizzazione di Pellegrini per Malen, tiro in porta sul secondo palo dell'olandese respinto dal portiere slovacco e tap-in semplice semplice di Nahuel Molina che ha portato i giallorossi sul doppio vantaggio. 2-0 al 39' all'Olimpico.
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