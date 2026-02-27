Milan Futuro alla riscossa: il club prolungherà il contratto al dt Kirovski

Il Milan Futuro potrebbe dare continuità al lavoro fatto da Jovan Kirovski. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola il club rossonero dovrebbe far scattare una clausola per il prolungamento del contratto a fine stagione del dirigente scelto per dare vita al progetto della seconda squadra rossonera, partito dodici mesi fa.

L’esperienza in Serie C si era rivelata più complessa del previsto: i risultati non arrivavano, la squadra faticava a trovare continuità e il cambio in panchina - con Massimo Oddo subentrato a Daniele Bonera a febbraio - non era bastato a evitare la retrocessione, maturata dopo lo spareggio con la Spal.

Ripartire dalla Serie D poteva sembrare un passo indietro, ma la squadra, inserita nel girone B, ha trovato progressivamente equilibrio e fiducia, arrivando a occupare il terzo posto con 41 punti dopo un avvio altalenante. La vetta, occupata dalla Folgore Caratese, resta lontana, ma i playoff rappresentano una possibilità concreta per tentare il ritorno tra i professionisti. E anche in caso contrario, il progetto non verrebbe ridimensionato. Il Milan darà dunque continuità al lavoro portato avanti da Jovan Kirovski con ala suo fianco Vincenzo Vergine.

Lo stesso Kirovski di recente ha dichiarato: "Anche noi vogliamo vincere tutte le partite, perchè io penso che nel Milan è importante che i nostri giocatori abbiano pressione perchè quando arriveranno a San Siro giocheranno con pressione. Però il nostro obiettivo numero uno è farli crescere.