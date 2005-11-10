Monza-Atalanta 0-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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08.11.2026 17:17Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Monza (3-5-2): Törnqvist; Kouadio (59' Carboni), Goglichidze, Lucchesi; Touré (71' Bakoune), Mout (79' Colpani), Colombo, Akinsanmiro (71' Dany Mota), Mangas; Varela, Robinson (60' Zeballos). All.: Juric
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac (79' Obric), Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas (75' Rowe), De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Sarri
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 49' Krstovic (A)
Ammoniti: Kouadio (M), Colombo (M), Colpani (M)
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