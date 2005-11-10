Monza, Juric: "Primo tempo ottimo. Varela? Se resta umile, arriverà certamente lontano"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:11Serie A
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28.10.2026 23:11Serie A
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Il mister del Monza Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Napoli perso col punteggio di 1-4 e valido per la 9^ giornata di Serie A.
Si porta a casa anche qualcosa di positivo?
"Primo tempo ottimo, meritavamo forse qualcosa in più. Nel secondo tempo siamo partiti anche nel modo giusto, ma poi abbiamo regalato i gol. Ci dimentichiamo di fare cose pratiche, ma mi rimane un primo tempo ottimo. Una sconfitta che fa male, però ho visto anche tante cose su cui migliorare e lavorare".
Che margini di miglioramento ha Varela?
"Giocatore bravo, a me piace che ha tanti margini di miglioramento e lui lavora giorno per giorno. Spero che continui così, che rimanga umile e arriverà sicuramente lontano".
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