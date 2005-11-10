Monza, Juric: "Vedo un Allegri diverso rispetto alla Juventus, molto più offensivo"

Ivan Juric, allenatore del Monza, ha introdotto quest'oggi in conferenza stampa la partita di domani al Brianteo contro il Napoli, che vale per la 9^ giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale di questo campionato. Ripartendo dalla sconfitta dello scorso weekend sul campo del Torino: "Sono stati più bravi loro. Ci sono stati particolari in cui siamo stati penalizzati, e sono delle situazioni che spostano l'inerzia da una o dall'altra parte. Molto bene fino al nostro gol, dopo di che abbiamo perso un po' di inerzia e loro hanno fatto grandi gol".

Perché cambia tanto la fase difensiva tra casa e trasferta?

"Solo nei risultati. Non vedo questa differenza, a volte ci sono situazioni in cui ti va bene e riesci a vincere e momenti in cui prendi gol e va male. Non vedo grande differenza".

Vede un Allegri diverso a Napoli?

"Secondo me ha cambiato tanto. Contro la Roma, per 60 minuti ho visto un Napoli favoloso. Adesso Allegri mi sembra molto più offensivo, diverso rispetto a quello della Juventus".

Anche il centrocampo ha colpe per i tanti gol subiti?

"Bisogna trovare equilibrio. Non lo so, l'idea è che stiamo prendendo troppi gol e ho la sensazione che subiamo troppo in certe situazioni inusuali per le mie squadre".

Toure e Zeballos come stanno?

"Sono entrambi pronti. Abbiamo dei problemi dietro, Kouadio dovevo preservarlo. Turnover? Io non ho un undici fisso. Sono scelte per la partita".

Le manca un mediano da filtro a centrocampo?

"Io non ho bisogno di un filtro. Dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo vincere più contrasti. I ragazzi stanno migliorando ed è giusto che possano sbagliare. Però sono convinto che cresceranno".

Dietro cambierà qualcosa domani?

"Si, devo stare più attento, non siamo ancora come vorrei io ma ci arriveremo. Per cui bisogna affrontare la partita come al solito, con aggressività. Voglio essere sempre propositivo. Mi aspetto una squadra che vuole correre, vuole pressare, che ha voglia".