Juric: "Il Monza subisce troppi gol, inusuale per me. Non mi serve filtro a centrocampo"

Quest'oggi Ivan Juric, allenatore del Monza, ha introdotto in conferenza stampa la partita di campionato di domani che vedrà i biancorossi della Brianza ospitare il Napoli. L'occasione è stata propizia per il tecnico croato anche per soffermarsi su qualche aspetto tattico legato alla squadra che guida.

Le parole sulla mediana

Partendo dal centrocampo, dice Juric: Bisogna trovare equilibrio. L'idea è che stiamo prendendo troppi gol e ho la sensazione che subiamo troppo in certe situazioni inusuali per le mie squadre". Magari serve un filtro nel mezzo? Juric non concorda: "Io non ho bisogno di un filtro. Dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo vincere più contrasti. I ragazzi stanno migliorando ed è giusto che possano sbagliare. Però sono convinto che cresceranno".

L'analisi sulla difesa

Poco dopo, al tecnico del Monza è stato chiesto anche se dietro cambierà qualcosa: "Si, devo stare più attento, non siamo ancora come vorrei io ma ci arriveremo. Per cui bisogna affrontare la partita come al solito, con aggressività. Voglio essere sempre propositivo. Mi aspetto una squadra che vuole correre, vuole pressare, che ha voglia".

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