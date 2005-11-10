Monza, Juric: "Grande opportunità per i giovani, diamo il massimo e siamo fiduciosi"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:20Serie A
autore Paolo Lora Lamia
28.10.2026 20:20Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Napoli valido per la 9^ giornata di Serie A.
Birindelli in difesa e Colombo a centrocampo: come mai queste scelte?
"Abbiamo emergenza dietro, Birindelli può fare questo ruolo. Colombo l'anno scorso ha fatto bene, si sta riprendendo dopo un infortunio e ho voluto dargli un'occasione".
Gruppo giovane: come vive questa partita?
"Per loro grande opportunità. Bisogna fare il massimo e siamo fiduciosi".
Articoli correlati
Il Napoli perde il suo regista a Monza: infortunio alla caviglia per Lobotka, fuori in barella
Finisce l'astinenza di Hojlund: il Napoli passa in vantaggio a Monza. Assist di Di Lorenzo
Napoli, Manna allo scoperto: "Varela è forte, ha tante cose. De Bruyne? Giusto riposi"
Monza, Tornqvist: "Porto il caschetto per Cech e perché me lo chiede mia madre"
Altre notizie Serie A
Oggi
21:09 Serie ALive TMW
Live TMWVenezia, Nicola: "Orgoglioso della mia squadra. Fallo Sohm? Non sono d'accordo"
21:06 Serie ALive TMW
Live TMWUdinese, Runjaic: "Siamo stati la squadra migliore. Su Davis c'era un rigore"
21:05 Serie A
Il Napoli perde il suo regista a Monza: infortunio alla caviglia per Lobotka, fuori in barella
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi