Monza, Juric: "Grande opportunità per i giovani, diamo il massimo e siamo fiduciosi"

Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Napoli valido per la 9^ giornata di Serie A.

Birindelli in difesa e Colombo a centrocampo: come mai queste scelte?

"Abbiamo emergenza dietro, Birindelli può fare questo ruolo. Colombo l'anno scorso ha fatto bene, si sta riprendendo dopo un infortunio e ho voluto dargli un'occasione".

Gruppo giovane: come vive questa partita?

"Per loro grande opportunità. Bisogna fare il massimo e siamo fiduciosi".