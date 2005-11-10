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Mora, gol e qualificazione. Soulé esordisce con l'Argentina: la sosta nazionali della Roma

Focus TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:53Serie A
07.10.2026 15:53Serie A
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Il portoghese, nazionale U21, è stato il più impiegato tra i giallorossi. Mancini tra alti e bassi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le big, la Roma è quella che ha i giocatori meno "spremuti" dalla sosta nazionali. Solo in 4 hanno raggiunto i 180 minuti e questo può dare una mano a Gian Piero Gasperini alla ripresa del campionato.

Soulé esordisce con l'Argentina. Mora unico in gol

Il più presente è Rodrigo Mora con l'U21 portoghese. Un gol e un assist per il trequartista portoghese che festeggia la qualificazione alla fase finale degli Europei. Ndicka titolare nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, scampoli invece nell'amichevole contro il Camerun. Mancini soffre contro il Belgio, si riscatta con una discreta prova contro la Turchia a Bologna. Pisilli sempre presente nelle due gare dell'U21. Due partite da titolare per Kone nella Francia di Zidane. Esordio con la seleccion argentina per Matias Soulé, 45 minuti contro il Burkina Faso. Una partita per il greco Koulierakis nel pari in casa contro la Germania per 0-0.

Il minutaggio in nazionale della Roma

Rodrigo Mora (Portogallo U21) — 225 minuti
Evan Ndicka (Costa d'Avorio) — 187 minuti
Gianluca Mancini (Italia) — 180 minuti
Niccolò Pisilli (Italia U21) — 180 minuti
Manu Koné (Francia) — 152 minuti
Konstantinos Koulierakis (Grecia) — 90 minuti
Leonardo Balerdi (Argentina) — 79 minuti
Emanuele Lulli (Italia U21) — 45 minuti
Matías Soulé (Argentina) — 45 minuti
Santiago Castro (Argentina) — 21 minuti
Daniele Ghilardi (Italia) — 0 minuti
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