Rodriguez-gol dopo oltre 5 anni, Fortini rientra in anticipo: la sosta nazionali del Torino

Ignazio Abate ha dovuto fare a meno di diversi giocatori del Torino, , impiegati in questa sosta per le nazionali. E con 4 giocatori che hanno raggiunto almeno i 180 minuti. Peccato per un giocatore, rientrato in anticipo per problemi fisici

Rodriguez in gol dopo oltre cinque anni. Problemi per Fortini

Premio Stakanov del gruppo granata va ad Ardian Ismajli, punto fermo di Rolando Maran nella nazionale albanese: la sua selezione chiude il ciclo di 4 partite con 3 vittorie e una sconfitta. Per il difensore un cartellino giallo. Un gol per Ricardo Rodriguez ed Emirhan Ilhan. Lo svizzero non segnava con la sua nazionale da cinque anni e quattro mesi. Il turco spinge la sua selezione U21 a giocarsi i playoff, trovando la rete nella partita-spareggio contro l'Ucraina. Comuzzo perno della difesa di Silvio Baldini nelle due partite che ci hanno portato agli Europei. Problema per Fortini che ha lasciato il ritiro dell'U21 dopo la parima partita e si attendono ulteriori accertamenti per capire quando potrà rientrare.

Il minutaggio in nazionale del Torino

Ardian Ismajli (Albania) — 360 minuti

Gvidas Gineitis (Lituania) — 270 minuti

Ricardo Rodriguez (Svizzera) — 262 minuti

Pietro Comuzzo (Italia U21) — 180 minuti

Nikola Vlasic (Croazia) — 112 minuti

Saúl Coco (Guinea Equatoriale) — 90 minuti

Emirhan Ilkhan (Turchia U21) — 90 minuti

Nathan Patterson (Scozia) — 59 minuti

Niccolò Fortini (Italia U21) — 38 minuti

Rolando Mandragora (Italia) — 0 minuti

Diego Mascardi (Italia U21) — 0 minuti

Eray Cömert (Svizzera) — 0 minuti

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