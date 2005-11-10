La Juventus vuole ripartire da Romano. E Carnevali era presente al Dall'Ara per la Nazionale

La Juventus vuole un centrocampo più azzurro, ma soprattutto con più qualità. Ed è per questo motivo che ha individuato in Alessandro Romano il rinforzo ideale per la mediana. In questo senso, gli ultimi dubbi su quanto sia pronto per il grande salto, li ha dissipati proprio l’azzurro e la fiducia raccolta da Mancini trasformata in opportunità concretizzata.

La dirigenza della Juventus al Dall'Ara per Romano

Cresciuto alla Roma (di Massara, gancio interessante), da questa stagione al Cagliari, secondo Tuttosport Alessandro Romano sarebbe pronto a salire sul treno di una nuova occasione, di un livello successivo. L’hanno visto - si legge - anche Giovanni Carnevali, ad della Juventus, presente allo stadio Dall’Ara insieme al ds Marco Ottolini e a Giorgio Chiellini.

Prezzo oltre i 20 milioni

Ma quanto vale oggi uno come Alessandro Romano? Il prezzo lo farà il mercato, il resto l’ha detto (già) questo giro di giostra azzurro, la Nazionale ripartita pure da lui: si comincerà dai 20 milioni di euro, si andrà legittimamente oltre. Quanto oltre, però, lo diranno campionato, statistiche e numeri.