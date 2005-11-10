Evacuo sul Benevento: "Con pazienza si può puntare a tornare in Serie A"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Felice Evacuo, ex attaccante del Benevento ha analizzato l'avvio di stagione in Serie B del club sannita:

"Non ha cambiato tanto rispetto all'ossatura dell'anno scorso, sarà quindi un campionato di assestamento in questa categoria. Poi si sa che la proprietà è forte: il Presidente è ambizioso, quindi con il tempo cercherà di fare qualcosa in più di una semplice salvezza. Oggi bisogna confrontarsi con realtà come Pisa, Verona e Palermo e Cremonese che sono più avanti sul piano tecnico. Ma con la pazienza si può costruire una squadra che possa ambire a tornare in Serie A.

Saio? Sta giocando titolare con il Benevento e si sta ben comportando. È scuola Juve, ha fatto un bel percorso e si sta confermando".