Evacuo sul Benevento: "Con pazienza si può puntare a tornare in Serie A"TMW
Luca Bargellini
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Felice Evacuo, ex attaccante del Benevento ha analizzato l'avvio di stagione in Serie B del club sannita:
"Non ha cambiato tanto rispetto all'ossatura dell'anno scorso, sarà quindi un campionato di assestamento in questa categoria. Poi si sa che la proprietà è forte: il Presidente è ambizioso, quindi con il tempo cercherà di fare qualcosa in più di una semplice salvezza. Oggi bisogna confrontarsi con realtà come Pisa, Verona e Palermo e Cremonese che sono più avanti sul piano tecnico. Ma con la pazienza si può costruire una squadra che possa ambire a tornare in Serie A.
Saio? Sta giocando titolare con il Benevento e si sta ben comportando. È scuola Juve, ha fatto un bel percorso e si sta confermando".