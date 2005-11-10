Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:34Calcio femminile
07.10.2026 14:34Calcio femminile
Fonti preferite
Nella giornata di ieri sono sbarcate in Italia Boattin, Cantore e Di Guglielmo: ora il gruppo è al completo. Domani la partenza per Tbilisi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il lavoro della Nazionale Femminile in vista della gara d’andata del primo turno dei play-off mondiali, che vedrà le Azzurre affrontare venerdì (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2) sul campo neutro di Tbilisi, in Georgia, la selezione bielorussa, 52a nel ranking FIFA.

Questa mattina la squadra di Andrea Soncin ha sostenuto l’ultimo allenamento nel Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio volerà verso la capitale georgiana, dove ha giocato l’ultima volta nel settembre del 2019, superando 1-0 con rete di Girelli la Nazionale di casa nell’incontro valido per le qualificazioni all’Europeo del 2022. Il primo confronto in assoluto con la Bielorussia segnerà l’avvio del ‘nuovo’ cammino dell’Italia - reduce dal secondo posto nel Gruppo 1 della Lega A - verso la fase finale del torneo iridato in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027, che proseguirà poi martedì 13 ottobre (ore 18.15, Rai 2) con il match di ritorno, che si disputerà allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

Sul campo centrale di Coverciano oggi erano presenti tutte le 28 calciatrici a disposizione del Ct, comprese le tre ‘americane’ Boattin, Cantore e Di Guglielmo, sbarcate ieri dagli Stati Uniti. Domani pomeriggio, alle 18.15 locali (le 16.15 italiane), le Azzurre effettueranno la rifinitura allo stadio ‘David Petriashvili’, l’impianto che farà da cornice - a porte chiuse - alla gara. La mattina dopo la partita la squadra rientrerà a Coverciano per iniziare a preparare l’appuntamento del ‘Franchi’, pronto a ospitare per la quarta volta la Nazionale Femminile, che a Firenze ha scritto pagine indelebili della sua storia conquistando la qualificazione al Mondiale del 2019 e ad EURO 2022.

L’elenco delle convocate

Portiere: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stoccarda)
Difenditrici: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Michela Giordano (Napoli Women), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan)
Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina)
Attaccanti: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter)

Fonte: figc.it

Articoli correlati

Immagine news 1
Juve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news 2
Pedro segue Messi, anche stavolta. Hanno contribuito al mito della cantera Barça
Immagine news 3
Milan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Immagine news 4
Inter, Padovan: "Pio Esposito avrà il suo spazio con le rotazioni"

Altre notizie Calcio femminile

Oggi
Immagine news 1
14:34 Calcio femminile
L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'
Immagine news 2
11:49 Calcio femminile
Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Ieri
Immagine news 3
21:33 Calcio femminile
L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"
Immagine news 4
16:19 Calcio femminile
Goldoni e il retroscena nel derby: "Successa una cosa che non mi sarei mai aspettata"
Immagine news 5
14:36 Calcio femminile
Italia, Salvai: "Non vogliamo più essere una rivelazione, ma una squadra importante"
Immagine news 6
14:26 Calcio femminile
Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Immagine news 7
07:38 Calcio femminileTMW
TMWProblemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
lunedì 5 ottobre
Immagine news 8
22:04 Calcio femminile
Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Sosta tra sorrisi e commissari: ora si piange con i diritti Tv? Spalletti può curare la Juve, Allegri non deve accompagnare il morto
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, buone notizie per Allegri: McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, può tornare in campo
Immagine top news n.1 Pastorello: "Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate. Per il futuro aperto a ogni possibilità"
Immagine top news n.2 Pedro annuncia il ritiro: "È il momento giusto. Grazie calcio per avermi reso felice"
Immagine top news n.3 Bologna, supplemento di visite mediche per Darmian. Se riscontro positivo firmerà domani
Immagine top news n.4 Juventus, sospiro di sollievo per Alajbegovic. Già domani rientrerà in gruppo
Immagine top news n.5 Antognoni: "Mi rivedo in Nico Paz mentre Mastantuono ha piccole tracce di Messi"
Immagine top news n.6 La Juventus vuole ripartire da Romano. E Carnevali era presente al Dall'Ara per la Nazionale
Immagine top news n.7 Le prime mosse di Malagò commissario: oggi convoca le elezioni, poi obiettivo Euro 2032
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.2 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.3 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Padovan: "Pio Esposito avrà il suo spazio con le rotazioni"
Serie A
Immagine box news Serie A Lecce, seduta verso il Bologna: Esteban e Geubbels parzialmente in gruppo
Immagine box news Serie A Pedro segue Messi, anche stavolta. Hanno contribuito al mito della cantera Barça
Immagine box news Serie A Yeboah perde la Kirin Cup in finale, Adams gol: la sosta nazionali del Venezia
Immagine box news Serie A L'italiano Ejodamen del Dortmund è il nuovo Bellingham. È già nel mirino di Juventus e Milan
Immagine box news Serie A Juventus, anche Conceicao è tornato alla Continassa: mancano solo i due sudamericani
Immagine box news Serie A Quattro su nove a secco, il più affaticato è Vojvoda: la sosta nazionali dell'Udinese
Serie B
Immagine box news Serie B Venuti: "Dopo l'infortunio avevo bisogno di un club con ambizioni. E ho scelto l'Ascoli"
Immagine box news Serie B Lega Serie B insieme a Komen Italia contro i tumori del seno
Immagine box news Serie B Pisa, Esteves: "Gli infortuni sono alle spalle. Pronto a giocare anche a centrocampo"
Immagine box news Serie B E se Iemmello giocasse con Palanca? Nasce il gioco manageriale sulla storia del Catanzaro
Immagine box news Serie B Evacuo sul Benevento: "Con pazienza si può puntare a tornare in Serie A"
Immagine box news Serie B De Pieri, Rao, Suslov e Burnete in gol, stecca Pohjanpalo. Come sono andati i nazionali della Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Desenzano, operato l'esterno offensivo Boiga: si era infortunato un mese fa
Immagine box news Serie C La Panini celebra Ronaldinho al Ravenna con una figurina speciale. E premi speciali
Immagine box news Serie C Serie C, incontro con su previdenza e adempimenti contributivi nel professionismo
Immagine box news Serie C Il Savoia si prepara al ritorno al Giraud: pronta una tessera speciale per gli abbonati
Immagine box news Serie C Stillitano: "Orgoglioso di essere il presidente dello Spezia. Siamo più vecchi dell'Inter"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini ha le idee chiare: "Battiamo la Pro. Crespi? Il gol arriverà"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'
Immagine box news Calcio femminile Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Immagine box news Calcio femminile L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"
Immagine box news Calcio femminile Goldoni e il retroscena nel derby: "Successa una cosa che non mi sarei mai aspettata"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Salvai: "Non vogliamo più essere una rivelazione, ma una squadra importante"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 ottobre 2000, l'Italia superoffensiva di Trapattoni. Con Inzaghi, Delvecchio e Totti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere