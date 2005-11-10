L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'

Prosegue il lavoro della Nazionale Femminile in vista della gara d’andata del primo turno dei play-off mondiali, che vedrà le Azzurre affrontare venerdì (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2) sul campo neutro di Tbilisi, in Georgia, la selezione bielorussa, 52a nel ranking FIFA.

Questa mattina la squadra di Andrea Soncin ha sostenuto l’ultimo allenamento nel Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio volerà verso la capitale georgiana, dove ha giocato l’ultima volta nel settembre del 2019, superando 1-0 con rete di Girelli la Nazionale di casa nell’incontro valido per le qualificazioni all’Europeo del 2022. Il primo confronto in assoluto con la Bielorussia segnerà l’avvio del ‘nuovo’ cammino dell’Italia - reduce dal secondo posto nel Gruppo 1 della Lega A - verso la fase finale del torneo iridato in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027, che proseguirà poi martedì 13 ottobre (ore 18.15, Rai 2) con il match di ritorno, che si disputerà allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

Sul campo centrale di Coverciano oggi erano presenti tutte le 28 calciatrici a disposizione del Ct, comprese le tre ‘americane’ Boattin, Cantore e Di Guglielmo, sbarcate ieri dagli Stati Uniti. Domani pomeriggio, alle 18.15 locali (le 16.15 italiane), le Azzurre effettueranno la rifinitura allo stadio ‘David Petriashvili’, l’impianto che farà da cornice - a porte chiuse - alla gara. La mattina dopo la partita la squadra rientrerà a Coverciano per iniziare a preparare l’appuntamento del ‘Franchi’, pronto a ospitare per la quarta volta la Nazionale Femminile, che a Firenze ha scritto pagine indelebili della sua storia conquistando la qualificazione al Mondiale del 2019 e ad EURO 2022.

L’elenco delle convocate

Portiere: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stoccarda)

Difenditrici: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Michela Giordano (Napoli Women), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter)