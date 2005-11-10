Juventus, sospiro di sollievo per Alajbegovic. Già domani rientrerà in gruppo

Buone notizie in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni di Kerim Alajbegovic, giocatore che aveva accusato un problema fisico con la sua Bosnia che lo aveva costretto a saltare l'ultima sfida di Nations League contro la Polonia, creando una certa preoccupazione in casa bianconera.

Il giocatore ieri ha svolto alcuni approfondimenti medici e oggi ha lavorato a parte rispetto al gruppo, ma già per la giornata di domani è previsto il suo rientro a pieno ritmo insieme al resto dei compagni. Salvo colpi di scena, quindi, Alajbegovic sarà disponibile per la trasferta della Juventus a Cagliari prevista per la ripresa del campionato domenica alle 20.45.

Per quanto riguarda gli altri giocatori impegnati in questi giorni con le nazionali, da segnalare i rientri di quasi tutti gli interessati. Francisco Conceiçao rientrerà nel pomeriggio per alcuni ritardi nei voli e lavorerà in modo personalizzato nel pomeriggio, mentre i sudamericani Nico Gonzalez e Lucumì sono attesi per la giornata di domani.