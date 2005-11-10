Quando Pedro nel 2009 batté tutti i record: quella volta che segnò in 6 competizioni

Con un messaggio sui social, Pedro ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Verrà ricordato come uno dei giocatori più vincenti degli ultimi 20 anni nonché uno dei simboli del primo Barcellona di Pep Guardiola che stravolse il calcio.

In gol in sei competizioni in quattro mesi

Pedrito, come veniva anche chiamato all'epoca, è riuscito in un'impresa mai riuscita prima di lui: segnare in un anno solare in sei competizioni. Tutto concentrato in quattro mesi. Perché, fino all'inizio della stagione 2009/10, Pedro non era mai riuscito a segnare un gol con la prima squadra del Barcellona.

La sua firma nel Sextuple del Barcellona

Quando si sblocca, ad agosto 2009, non si ferma più: gol e assist in Supercoppa spagnola, poi vinta, contro l'Athletic. Gol decisivo ai supplementari contro lo Shakhtar che vale la Supercoppa UEFA. E poi 3 gol ne LaLiga, altrettanti in Copa del Rey e 2 in Champions League. Il fantastico fine 2009 si chiude col Barcellona campione del mondo, gol di Pedro: prima in semifinale contro l'Atlante e poi toglie la coppa dalle mani del capitano dell'Estudiantes all'88' di testa. A completare l'opera ai supplementari ci penserà Lionel Messi.

Solo un giocatore lo ha eguagliato

Ed è proprio Messi che lo eguaglierà in questo exploit. Sono loro gli unici due capaci di questa impresa e questo la dice lunga della grandezza di Pedro Rodriguez Ledesma.