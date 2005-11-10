Napoli, buone notizie per Allegri: McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, può tornare in campo
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 16:19Serie A
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07.10.2026 16:19Serie A
Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva. Lo scozzese può ora tornare ad allenarsi
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Il Napoli è pronto a ricevere un verdetto definitivo sul rientro del suo guerriero scozzese. Secondo quanto riportato da Sky infatti, Scott McTominay, ai box da settembre per una lieve aritmia,ha ottenuto l'idoneità sportiva e potrà tornare ad allenarsi. Un passaggio fondamentale, dopo l’intervento di ablazione effettuato lo scorso 8 settembre in Inghilterra.
Possibile rientro dopo la sosta
Il centrocampista potrà riaggregarsi al gruppo e consentire a Max Allegri di valutare un’eventuale convocazione per la sfida di campionato contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre al Maradona. Una decisione quindi che passera da tecnico e staff medico.
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