La Panini celebra Ronaldinho al Ravenna con una figurina speciale. E premi speciali

La Panini ha voluto celebrare il ritorno al calcio giocato di Ronaldinho, che in estate ha firmato con il Ravenna – di cui è diventato anche socio – in Serie C. Per farlo la nota azienda di figurine ha deciso di mettere in vendita una ‘card’ in edizione limitata e da collezione che potrebbe contenere anche un premio speciale come un esclusivo incontro con l’asso brasiliano (oltre due biglietti per una sfida interna del Ravenna) o la maglia del giocatore autografata.

Il comunicato della Panini

Per celebrare il ritorno di Ronaldinho con il Ravenna FC, arriva la nuova Limited Edition Trading Card. Un'edizione speciale dedicata a tifosi, appassionati e collezionisti. In ogni bustina ti aspettano due card esclusive:

1 card dedicata a Ronaldinho x Ravenna FC

1 card dedicata alla squadra schierata del Ravenna FC 2026/27

Ma la vera emozione potrebbe essere ancora più grande: alcune bustine contengono una sorpresa ancora più speciale: una delle 25 card premio distribuite casualmente associate ad uno dei premi in palio.

- 5 Golden Ticket: 2 biglietti per vedere una partita del Ravenna FC e per accedere ad un esclusivo Meet&Greet con Ronaldinho.

- 10 Silver Ticket: Maglia Ravenna FC R10 autografate da Ronaldinho. Un autentico pezzo da collezione.

- 10 Bronze Ticket: cappellini del Ravenna R10.