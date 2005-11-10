Quattro su nove a secco, il più affaticato è Vojvoda: la sosta nazionali dell'Udinese

Nonostante una composizione decisamente internazionale della sua rosa, Runjaic ha potuto beneficiare di un numero abbastanza limitato di giocatori della sua Udinese convocati in nazionale, che alla fine dei conti sono stati 'solamente' nove. Andiamo ad analizzarne quindi adesso impiego e prestazioni.

Ben quattro senza neppure un minuto

Il discorso sulla fatica risparmiata dai calciatori bianconeri regge guardando soprattutto ai minuti d'impiego. Balza infatti subito agli occhi come quattro dei nove convocati in nazionale non siano scesi in campo nemmeno per un minuto. Zaniolo addirittura ha dovuto lasciare Coverciano di fretta e furia per un problema fisico, mentre Miller si è fatto quattro panchine di fila con la Scozia senza mai alzarsi. Non impiegati neanche Okoye dalla Nigeria e Jovanovic, che aveva risposto alla chiamata dell'Under 23 serba. Il più affaticato è senza dubbio Vojvoda, che il ct del Kosovo ha chiamato all'azione da titolare in tutte e quattro le partite di Nations League, senza mai toglierlo dal campo. Hanno invece trovato la via della rete due non troppo habitué del gol come Abankwah dell'Irlanda e Lovric per la Slovenia.

Il minutaggio in nazionale dell'Udinese

Mergim Vojvoda (Kosovo) - 360 minuti

James Abankwah (Irlanda) - 224 minuti

Giorgi Chakvetadze (Georgia) - 219 minuti

Sandi Lovric (Slovenia) - 146 minuti

Jesper Karlstrom (Svezia) - 145 minuti

Nicolò Zaniolo (Italia) - 0 minuti

Maduka Okoye (Nigeria) - 0 minuti

Lennon Miller (Scozia) - 0 minuti

Lazar Jovanovic (Serbia U23) - 0 minuti