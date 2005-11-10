E se Iemmello giocasse con Palanca? Nasce il gioco manageriale sulla storia del Catanzaro

Quante volte, al bar o sugli spalti, un tifoso di qualsiasi squadra del mondo si è chiesto chi sarebbe stato più forte tra i campioni di epoche diverse? I tifosi del Catanzaro hanno l'opportunità di trovare una risposta a questo dubbio amletico attraverso un nuovo gioco: Fantasy History Legends (alecatanzaro.com). Si tratta di un manageriale che affonda le radici nella storia giallorossa, concedendo la possibilità a passato e presente di scendere in campo insieme.

Iemmello e Palanca, finalmente insieme

Il cuore del progetto è semplice e un po' romantico. Tutti i calciatori che dal 1929 a oggi hanno indossato la maglia dell'US Catanzaro in almeno una gara ufficiale di campionato entrano nello stesso universo. Ne nasce una possibilità che per generazioni è rimasta una chiacchiera tra tifosi: mettere Pietro Iemmello accanto a Massimo Palanca, e dare a protagonisti di epoche lontane un'occasione per giocare fianco a fianco.

Il tifoso diventa manager

Chi si iscrive non si limita a scegliere undici nomi. Crea la propria squadra e le dà un'identità: nome, colori sociali, logo, stadio e maglia. Poi comincia la stagione vera, con calciomercato, scelta del modulo, convocazioni, formazione e strategie di gara. Non mancano gli imprevisti del calcio reale, tra infortunati e squalificati, e ogni partita si vive in diretta.

Tre anni di lavoro e un torneo a livelli

Dietro c'è Leonardo La Cava, figura di spicco dell'informazione di Catanzaro e del panorama tecnologico, che ha impiegato oltre tre anni per costruire il progetto. Alla base ci sono un database dei calciatori giallorossi in campionato e un algoritmo che assegna caratteristiche tecniche e valori economici. Il torneo annuale parte dalla Lega Qualificazioni e si sviluppa in quattro leghe: Prime League, Elite League, Dynasty League e Rising League. Poi c'è la Crow Cup. A fine stagione saranno premiati i primi quattro di ogni lega e della coppa.