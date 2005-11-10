Juventus, anche Conceicao è tornato alla Continassa: mancano solo i due sudamericani

Proseguono i rientri alla Continassa, con la Juventus che in queste ore ha accolto al centro sportivo anche Francisco Conceiçao, ultimo dei calciatori europei ad essere tornato dagli impegni con le nazionali. Il portoghese ha avuto qualche ora di ritardo a causa di problemi con i voli di rientro legati al maltempo.

A questo punto la Juventus attende soltanto i sudamericani, ovvero Nico Gonzalez e Jhon Lucumì reduci dalle sfide con Argentina e Colombia. Per quanto riguarda Conceicao, allenamento personalizzato nel pomeriggio con la squadra di Spalletti che era scesa in campo questa mattina. Per domani è atteso il rientro in gruppo anche di Alajbegovic, col bosniaco che oggi aveva lavorato individualmente dopo il problemino accusato in Nazionale che però non desta preoccupazione nello staff bianconero.