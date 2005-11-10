Alvini: "Il nuovo Frosinone della Serie B? Attenti a Mantova, Sudtirol e Padova"

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con il suo Frosinone, Massimiliano Alvini è tornato a parlare del campionato di Serie B attraverso i microfoni di PadovaSportTv. Analizzando chi potrebbe essere il nuovo Frosinone della stagione 2026/2027:

"C'è il Mantova che sta facendo un campionato importante, e non era partito con i riflettori puntati, potrebbe essere il Sudtirol o il Padova, più rodato, del mio amico Antonio Calabro a cui auguro il meglio.

È un campionato difficile ed equilibrato, togliendo le retrocesse e il Palermo, faccio fatica oggi a individuare quella che potrebbe essere la rivelazione, sicuramente seguirò la Serie B con grande curiosità. Zanimacchia e Sgarbi li ho allenati, è una squadra a cui auguro il meglio. Quando sabato sarò libero dagli impegni di campionato guarderò con interesse le partite, perchè è un campionato vero e combattuto".