Pisa, Esteves: "Gli infortuni sono alle spalle. Pronto a giocare anche a centrocampo"

“Sto bene, gli infortuni che ho avuto sono ormai alle spalle e quest’anno, a parte qualche piccolo problema muscolare, mi sono sempre allenato e mi sento bene”. Il portoghese Tomas Esteves esordisce così in conferenza stampa facendo il punto delle sue condizioni fisiche e dicendosi pronto a cambiare ruolo per aiutare il Pisa: “Quest’anno il mister mi ha sempre provato a centrocampo, lo avevo già fatto in passato con Aquilani che è stato il primo a provarmi in quella posizione, poi dopo un po' di tempo mi feci male e rimasi fuori per tanto tempo. Sono a disposizione per giocare ovunque”.

Sulla sosta e la ripresa del campionato

Il classe 2002 torna poi sul lavoro svolto in questa lunga pausa del campionato: “La squadra ha lavorato bene, io ho sempre lavorato a centrocampo, ma se c’è bisogno di fare un altro ruolo sono pronto. - prosegue Esteves come riporta Sestaporta.news - Vicenza? Sarà molto difficile, contro una squadra molto forte. Ogni partita in Serie B non è mai facile, in queste tre settimane abbiamo lavorato bene per fare una grande partita sabato”.

Sul rapporto con Caracciolo e Rao

Esteves infine si sofferma a parlare del rapporto con Caracciolo (che ha detto che è il giocatore più forte del club) e Rao (con cui ha giocato al Bari): “Antonio mi viole troppo bene, quell’intervista mi fece molto piacere e non so cosa dire se non che cerco di dimostrare il mio valore in campo. - conclude il lusitano – Rao? Mi colpì molto fin da quando l’ho conosciuto, è un ragazzo forte che secondo me ha un grande futuro davanti. Quando c’è stata la possibilità che potesse venire a Pisa ci siamo sentiti e gli dissi che lo aspettavamo”