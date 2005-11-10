Le prime mosse di Malagò commissario: oggi convoca le elezioni, poi obiettivo Euro 2032

Giovanni Malagò guiderà ancora la Federcalcio. Per ora da commissario straordinario, poi da fine anno nuovamente nelle vesti di presidente, almeno secondo i piani. È una prospettiva che condizionerà anche le prossime mosse, le prime in un ruolo che teoricamente gli conferirebbe poteri ancora più ampi di quelli che lo Statuto garantisce al numero uno della FIGC.

Si vota il 14 dicembre

Il primo passo, visto anche il mandato attribuito dal CONI - celebrare l’assemblea straordinaria elettiva entro il 31 gennaio - sarà convocare le elezioni. Si voterà il 14 dicembre, prima data utile, al Cavalieri di Roma. Una soluzione che conferma l’intenzione di Malagò: accelerare il ripristino della normalità, rispettare le indicazioni ricevute dal CONI e, soprattutto, cementificare il consenso. In questi due mesi o poco più, la macchina federale sarà tutta concentrata sulle elezioni e la sensazione è che il presidente rimanderà diversi dossier delicati, anche per non rischiare di muoversi senza l’ok delle componenti. Servono i voti.

Verso Euro 2032

In compenso, è inevitabile che il focus si concentri soprattutto sulle scadenze legate a Euro 2032, da organizzare insieme alla Turchia, a cui ha lavorato soprattutto Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia. Nei prossimi giorni la FIGC aspetta il responso della UEFA sui 14 stadi - in 13 città - segnalati il 30 settembre. Poi arriverà il momento di scegliere i 5 “vincitori”.