Union Brescia, Corini ha le idee chiare: "Battiamo la Pro. Crespi? Il gol arriverà"

Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, ha scelto di parlare in conferenza stampa con due giorni d'anticipo rispetto al match contro la Pro Vercelli che aprirà le danze venerdì per la nona giornata di Serie C. Ecco le sue parole riportate da TifoBrescia:

“A Lecco abbiamo dato un segnale importante. Un segnale importante in un momento in cui la squadra nonostante ciò che ha prodotto nell’ultimo periodo non ha vinto determinate partite. Dobbiamo mettere quel pezzo che ancora ci manca perché abbiamo lasciato troppi punti nelle ultime partite. E questo è un fatto.

Non è un caso che segniamo molto negli ultimi minuti o che creiamo occasioni in quei frangenti. Sappiamo lottare e creare le condizioni “per”, ma ancora non basta. Le assenze sono fisiologiche. E se lo scorso anno erano un tema oggettivo anche in termini di peso e impatto delle stesse, ora non lo sono. Non ne parlo e non voglio parlarne perché quel famoso pezzo che manca dobbiamo riuscire a metterlo sempre nonostante tutto. Non voglio scuse di nessun tipo e non ne cerco.

Io non penso sia così e sappiate che rifletto su tutte le contestazioni che mi vengono fatte. Anche ai miei collaboratori chiedo sempre di dirmi le verità più scomode.

Crespi deve stare tranquillo perché il gol è sempre naturale conseguenza del lavoro e della tranquillità. Crea sempre tante situazioni, lo vedo vivo e sul pezzo. Spagnoli sta bene e sono felice, rifletto sul da farsi tenendo conto di tante variabili. Si tratta anche di due ragazzi che possono giocare insieme.

Gori sta migliorando, quando sarà prontissimo rifletterò tenendo conto che Zacchi ha fatto e sta facendo bene, ma che Stefano è il nostro titolare. Deciderò il da farsi quando sarà il momento".