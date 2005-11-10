Il Savoia si prepara al ritorno al Giraud: pronta una tessera speciale per gli abbonati

"Ci sono date che si leggono sul calendario. E poi ci sono date che restano nella storia. 10/10/2026 Il giorno del ritorno". Inizia così il post social del Savoia per annunciare la chiusura della campagna abbonamenti e che le tessere - che saranno distribuite prossimamente - saranno un pezzo di storia da collezionare e conservare.

Il post social del Savoia

Il giorno in cui il Savoia tornerà a casa, allo Stadio Alfredo Giraud, in un campionato professionistico. Una data attesa per moltissimi anni. Una data che appartiene a Torre Annunziata, al Savoia e a ogni cuore biancoscudato. Il Savoia 1908 F.C. comunica che questa sera alle ore 20:00 si concluderà definitivamente la campagna abbonamenti. Ma abbiamo voluto aspettare prima di consegnare le tessere. E lo abbiamo fatto per un motivo.

Volevamo che quell’abbonamento non fosse semplicemente un titolo di accesso allo stadio. Volevamo che diventasse un pezzo della nostra storia. Per questo, sulla nuova tessera sarà incisa una data: 10/10/2026 La data del ritorno del Savoia al Giraud in un campionato professionistico. Una tessera da conservare anche quando questa stagione sarà finita.

Un ricordo da custodire. Un simbolo di appartenenza. Un pezzo di Savoia da tenere con sé negli anni. Perché non sarà soltanto un abbonamento. Sarà la testimonianza di esserci stati. Sarà il ricordo di un ritorno atteso per anni. Sarà la data in cui, finalmente, siamo tornati a casa.

10/10/2026 Incisa sulla tessera. Incisa nella nostra storia. Avanti Savoia!