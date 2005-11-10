Como, il ds Ludi: "La nostra sfida è chiara: dimostrare di poter essere competitivi ogni 3 giorni"

Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato a Sky Sport in vista della ripresa del campionato, quando i lariani affronteranno la Roma in uno scontro d'alta classifica: "Sappiamo che sarà una partita stimolante e difficile, contro una delle squadre più forti del campionato, loro sì candidati ad essere competitivi fino alla fine. Noi vogliamo confrontarci in modo serio e ambizioso per dimostrare di poter essere al loro livello".

L'obiettivo è questo? Dimostrare di essere all'altezza delle big?

"Sapevamo ad inizio stagione che sarebbe stata la nostra sfida, essere competitivi ogni tre giorni e mantenere gli stessi livelli di energia sia fisica che mentale in tutte le partite, per una squadra giovane non è banale. Ci stiamo lavorando tanto, Cesc sta spingendo tanto su questo tasto e siamo certi che ci faremo trovare pronti".