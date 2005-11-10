Stillitano: "Orgoglioso di essere il presidente dello Spezia. Siamo più vecchi dell'Inter"

Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano ha parlato a margine dell’inaugurazione del museo permanente del club aperto allo Stadio picco dicendosi orgoglioso di essere alla guida di un club con tanta storia alle spalle con anche una battuta agli amici interisti: “Sono orgoglioso ed emozionato di essere il presidente di un club con 120 anni di vita e scherzando ho detto ad amici dell’Inter che noi siamo più vecchi di due anni“.

Stillitano sul patron Roberts

Il numero uno aquilotto poi si sofferma, come riporta La Nazione, sull’impegno del patron Thomas Roberts nei confronti del club: “Mi impressiona la bellezza di questo percorso storico, siamo parte della città ed essa è parte di noi. Ho mandato le foto a Roberts e lui si è emozionato, sta vivendo come sempre con grande intensità le vicende della squadra ed è orgoglioso di essere il patron. Siamo in C, abbiamo iniziato bene ma dobbiamo rimanere umili”.