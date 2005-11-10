Pastorello: "Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate. Per il futuro aperto a ogni possibilità"

L'agente Federico Pastorello ha parlato a SportMediaset soffermandosi su alcuni dei suoi principali assistiti, a cominciare da Simone Inzaghi oggi all'Al Hilal:

Inzaghi è al secondo anno in Arabia Saudita… C'è mai stata la possibilità di tornare in Italia in estate?

"Un anno di esperienza gli è servito tanto, poi a fine anno si tireranno le somme, non è chiuso né in un senso né nell'altro, poi ci sarà ovviamente anche da considerare la volontà del club. Ogni estate ci sono 4-5 club che lo cercano, anche dall'Italia, anche quest'estate, ma non c'è stato bisogno neanche di approcciare perché la sua volontà era quella di rimanere".

La situazione dello svincolato Acerbi?

"Ha tanta voglia di rientrare, ma dobbiamo trovare la cosa giusta, serve trovare un contesto adatto alla sua bravura, al suo status".

Palmisani è un'idea per la Juventus?

"La Juve già quest'estate aveva avuto un approccio, come tanti altri club esteri e anche di Premier League. La Juventus ha avuto un momento che poteva decidere se prenderlo come numero 12 da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata un'opportunità. Ma un ragazzo così giovane e così bravo deve giocare... La Juventus diciamo che è nel pool di possibilità, poi vedremo cosa accadrà".

Meret a scadenza, può rinnovare di nuovo col Napoli?

"Sicuramente daremo apertura per ascoltare delle opportunità che ci saranno. Ma se dovessi scommettere qualcosa, dico che Alex è talmente legato a quell'ambiente che non è escluso che possa restare, ovviamente se il Napoli lo vorrà".