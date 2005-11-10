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Pedro annuncia il ritiro: "È il momento giusto. Grazie calcio per avermi reso felice"

Ufficiale
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:14Serie A
07.10.2026 13:14Serie A
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L'ex Lazio parla anche della sua tappa a Roma: "L'Italia mi ha toccato il cuore. Sono arrivato da veterano e mi hanno trattato come un figlio".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro non giocherà più. L'ex attaccante della Lazio ha annunciato il ritiro con un post lunghissimo, nel quale ha espresso tutto ciò che ha provato in queste settimane da svincolato: "È il momento per fare un passo avanti e iniziare una nuova tappa nella mia vita. Lascio orgoglioso per aver vissuto il mio sogno e per tutte le persone che sono state al mio fianco nel realizzarlo".

Il lungo post di Pedro

Nel messaggio che ha condiviso tramite un video sui social, spiega: "Ricordo ancora il frastuono. Migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent’anni di Tenerife che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno misi piede su un campo da calcio e aprii le porte a un'altra vita. In quel momento, era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo. Tutto è iniziato su un campo di terra battuta nella mia isola, Tenerife, con un pallone che non ho mai lasciato andare. Far parte della migliore squadra della storia del Barcellona è stato un privilegio. Abbiamo vinto tutto. E abbiamo stupito il mondo. Il mio cuore sarà sempre al Barça.

E un giorno, quasi senza crederci, sono diventato campione del mondo e titolare in una finale del Mondiale. Londra mi ha insegnato a ripartire da zero, a scoprire un'altra cultura e a crescere come persona. E l'Italia. L'Italia mi ha toccato il cuore. Sono arrivato da veterano e mi hanno trattato come un figlio. Oggi torno dove tutto è iniziato, per chiudere un capitolo meraviglioso. Sento che è il momento giusto. Grazie ai miei compagni di squadra. La cosa migliore non sono stati i titoli, siete stati voi. Grazie ai club che mi hanno aperto le porte. Grazie agli allenatori che hanno creduto in me. Grazie ai tifosi per tutto questo affetto. E grazie ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei amici. Grazie, calcio, per avermi reso così felice".

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