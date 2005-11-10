Tutti gli allenatori di Pedro: il meglio degli ultimi 20 anni nella carriera dello spagnolo

La carriera di Pedro parla da sola: ad eccezione della Conference League, comunque introdotta quando lui era già al crepuscolo della carriera, ha vinto tutti i tornei possibili. Tutto ciò è stato possibile giocando per le migliori squadre ed essendo allenato dai migliori tecnici.

Gli allenatori top di Pedro

In oltre 20 anni di carriera, compresa la Cantera del Barça, Pedro ha avuto la fortuna di essere stato allenato dai migliori della sua epoca, sin dall'avanti-Guardiola con Frank Rijkaard, il primo ad averlo lanciato nella prima squadra del Barcellona. E poi Guardiola, Mourinho, Hiddink, Conte, Luis Enrique. Ma anche Sarri, il Tata Martino, Del Bosque, Lopetegui, Tito Vilanova, Paulo Fonseca. Praticamente, il meglio.

Guardiola il vero padre calcistico e quella relazione che ne scoraggiò l'inserimento

Il suo nome è principalmente accostato a Pep Guardiola e a quel Barcellona che ha riscritto le regole del calcio. E se non ci fosse stato lui alla guida della squadra B del Barcellona chissà. Basti pensare che la relazione arrivata al tecnico sul ragazzo di Tenerife parlava di un giocatore "poco concentrato e che rende più in allenamento che in panchina".

Sarri è il tecnico della rinascita

Il tecnico con cui ha più presenze però è Maurizio Sarri: 208 panchine tra Chelsea e Lazio. Col tecnico italiano non solo ha vinto l'Europa League nella notte di Baku con tanto di gol segnato. Ma soprattutto grazie a lui ha vissuto una seconda giovinezza, quando dopo l'anno non fortunatissimo alla Roma si è rilanciato alla Lazio. Un giocatore stimato da tutti gli allenatori che ha avuto. E visto i maestri chissà che non diventi un grande allenatore anche lui.