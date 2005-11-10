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De Pieri, Rao, Suslov e Burnete in gol, stecca Pohjanpalo. Come sono andati i nazionali della Serie B

Focus TMW
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 13:49Serie B
07.10.2026 13:49Serie B
Fonti preferite
Si è chiusa ieri la parentesi dedicata alle Nazionali. Ecco come sono andati in queste ultime gare i giocatori che militano in cadetteria
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Se i grandi attaccanti di Serie B - Joel Pohjanpalo e Cristian Shpendi - non brillano con le rispettive nazionali, va in maniera diversa per altri giocatori che si sono messi in mostra in quest'ultimo giro di gare internazionali. Giacomo De Pieri, entra nella ripresa e fornisce gol e assist contro la Francia dove trova la via della rete anche Emanuele Rao, mentre Tomas Suslov va a segno con la sua Slovacchia. In gol anche il rumeno Rares Burnete che illude la sua nazionale nella pesante sconfitta per 7-1 contro la Spagna.

Gli impegni dei nazionali di Serie B

Arezzo: nessuno

Ascoli:
Sergiu Perciun (Moldavia) – Gioca da titolare nella sconfitta per 4-0 contro la Slovacchia restando in campo per tutta la partita.
Giacomo De Pieri (Italia Under 20) – Entra al 58°, al posto di Colletta, nella sfida contro la Francia che chiude il torneo La Nucia in Spagna e contribuisce al successo per 3-0 fornendo un assist a Mosconi e firmando il tris allo scadere.

Avellino:
Brando Moruzzi (Italia Under 21) – Titolare contro l’Armenia nella vittoria per 1-0 in trasferta, resta in campo per 52’ venendo sostituito da Fortini e rimediando un’ammonizione. Resta in panchina contro la Polonia nel successo per 6-2 che qualifica gli Azzurrini all’Europeo.
Giacomo Faticanti (Italia Under 21) – Resta in panchina tutta la gara contro l’Armenia nel successo per 1-0 in trasferta. Titolare contro la Polonia nel successo per 6-2 che qualifica gli Azzurrini all’Europeo, resta in campo per 56’ lasciando poi il posto a Lipani,

Benevento:
Luigi Cherubini (Italia Under 21) – Contro l’Armenia, nel successo in trasferta per 1-0, entra in campo nel finale al posto di Koleosho giocando 11 minuti. Stesso copione anche contro la Polonia nel successo per per 6-2 che qualifica gli Azzurrini all’Europeo dove segna anche il gol che chiude il ‘match’.
Mattia Mannini (Italia Under 20) – Entra in campo al 68° al posto di Di Nunzio nella vittoria per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna.

Carrarese:
Luka Topalovic (Slovenia Under 21) – In campo da titolare, come seconda punta al fianco di Kojic, nella sfida contro i Paesi Bassi in una gara vinta da quest’ultimi per 4-2. Esce al 65° per far posto a Kasalo.

Catanzaro:
Federico Cassa (Italia Under 20) – Resta in panchina nella vittoria per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna.
Simone Pafundi (Italia Under 20) – Entra al 68° al posto di Rao nella vittoria per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna. Fornisce l’assist per il tris firmato da De Pieri.

Cesena:
Cristian Shpendi (Albania) – Resta ancora una volta in panchina (solo 24’ in queste quattro gare) con l’Albania che vince a fatica per 2-1 contro San Marino.
David Marini (Italia Under 19) – Titolare nella sfida contro la Croazia terminata con il successo per 1-0 degli Azzurrini. Lascia il campo al 72° per far posto a Marello.

Cremonese:
Tommaso Berti (Italia Under 21) – Non convocato per la trasferta contro l’Armenia (vittoria per 1-0 dell’Italia) e in panchina nella sfida decisiva contro la Polonia nel successo per per 6-2 che qualifica gli Azzurrini all’Europeo
Fellipe Jack (Italia Under 20) – Resta in panchina per tutta la gara vinta per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna.
Adrian Lickunas (Lituania) – Titolare nella sfida contro l’Azerbaigian terminata con una sconfitta per 1-0. Esce al 67° per far posto a Burba.
Dachi Lordkipanidze (Georgia Under 21) – Titolare nel pareggio contro l’Irlanda del Nord (1-1) esce dal campo al 73° dopo aver ricevuto in cartellino giallo. In campo dal primo minuto anche contro la Germania (sconfitta per 2-0) dove viene sostituito all’83°.

Empoli:
Joseph Ceesay (Gambia) – Titolare e in campo per tutta la partita sia contro la Somalia sia contro il Ghana. In entrambi i casi la sua nazionale vince nelle gare valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.
Mattia Huqi (Albania Under 21) – Titolare nella sfida contro l’Ucraina terminata con risultato di 2-2.
Florijan Mežnar (Slovenia Under 19) – Resta in panchina per tutta la partita nella sconfitta per 2-1 contro l’Irlanda. In campo da titolare contro il Qatar nel successo per 1-0 dove gioca tutti i 90 minuti.
Edoardo Biondini (Italia Under 18) – Non scende in campo né nel successo contro l’Arabia Saudita (2-0), né in quello sull’Ungheria (3-1).
Cristian Covelli (Italia Under 18) – In panchina nella vittoria sull’Arabia Saudita per 2-0. Titolare nella vittoria per 3-1 contro l’Ungheria.
Alan Orlandi (Italia Under 18) – Titolare nella vittoria sull’Arabia Saudita per 2-0. Resta in panchina contro l’Ungheria nel successo per 3-1.

Hellas Verona:
Tomas Suslov (Slovacchia) – Titolare sia nel pareggio per 1-1 contro le Far Oer sia nella vittoria per 4-0 contro la Moldavia. Nella prima sfida resta in campo per tutta la gara, mentre nella seconda esce all’82° dopo aver segnato una rete.
Grigoris Kasatnos (Cipro) – Titolare sia nel successo per 2-0 contro l’Armenia sia in quello per 2-1 sulla Lettonia: nella prima resta in campo per 84’, nella seconda per 89’.
Dailon Livramento (Capo Verde) – In panchina contro il Mali nella sconfitta per 3-1, entra al 75° nella successiva gara contro il Ruanda, persa per 2-1.
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) – Titolare nella sfida pareggiata per 1-1 contro la Slovacchia. Resta in campo per tutta la gara.
Salvatore Cerbone (Italia Under 20) – Entra all’85° nella gara vinta per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna.
Tobias Slotsager (Danimarca Under 20) – Entra al 70°, al posto di Callo, nel 3-3 contro gli Stati Uniti.

Juve Stabia: nessuno

Mantova: nessuno

Modena:
Steven Nador (Togo) – Titolare nella sfida contro lo Zambia persa per 2-0. Resta in campo per tutta la gara.
Andrea Maran (Italia Under 19) – Resta in panchina nella vittoria per 1-0 contro la Croazia
Tito Fabbri (Italia Under 18) – In panchina nella sfida vinta per 2-0 contro l’Arabia Saudita, gioca da titolare in quella vinta per 3-1 contro l’Ungheria.

Padova: nessuno

Palermo:
Joel Pojanpalo (Finlandia) – Titolare e in campo per 90’ contro l’Albania nel successo per 2-1. Entra al 58° al posto di Svanback nella gara persa per 1-0 contro la Bielorussia.

Pisa:
Felipe Loyola (Cile) – Titolare e in campo per 90’ nella sfida contro il Messico terminata con il successo per 2-0.
Isak Vural (Turchia Under 21) – Assente nel pareggio per 0-0 contro l’Ungheria.
Emanuele Rao (Italia Under 20) – Gioca da titolare e segna una rete nella vittoria per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna. Esce al 68° per far posto a Pafundi.
Rosen Bozhinov (Bulgaria Under 21) – In campo da titolare, con fascia di capitano al braccio, nella sconfitta per 2-0 contro la Scozia. Gioca l’intera partita.

Sampdoria:
Tjas Begic (Slovenia) – Entra al 64° al posto di Matko nella sconfitta per 2-1 contro la Svizzera. Resta in panchina tutta la gara nel successo per 2-1 contro la Scozia.
Danel Sinani (Lussemburgo) – Fuori causa per un grave infortunio al ginocchio sinistro accusato nella prima delle quattro gare giocate dalla sua Nazionale.
Antoine Makoumbou (Congo) – In panchina per tutta la gara nella sfida pareggiata per 1-1 contro il Camerun.
Andrey Krastev (Bulgaria Under 21) – Resta in panchina per tutta la gara nel successo per 2-1 contro la Scozia.
Lorenzo Mezzotero (Azerbaijan Under 21) – Entra al 72° al posto di Muradly nella vittoria per 3-0 contro Gibilterra.

SudTirol:
Giacomo Stabile (Italia Under 20) – Entra al 58° per Verde nella vittoria per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna.
Fabio Rispoli (Italia Under 20) – Entra al 68° per Sala nella vittoria per 3-0 contro la Francia che chiude il Torneo La Nucia in Spagna
Rares Burnete (Romania Under 21) – Gioca da titolare nella sconfitta per 7-1 contro la Spagna. Resta in campo per 72 minuti segnando il gol che dà l’illusorio vantaggio contro gli iberici.
Dhirar Brik (Tunisia Under 20) – Titolare nella sconfitta contro l’Egitto per 2-1, resta in campo per 90 minuti. Resta fuori nella sconfitta per 3-2 contro la Libia.

Vicenza: nessuno

Virtus Entella: nessuno

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