Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Tommaso Maschio
Inizia questo pomeriggio in Norvegia il cammino dell’Italia Femminile Under 17 di Priscilla Del Prete verso la fase finale dell’Europeo di categoria che si terrà in Finlandia il prossimo maggio (dal 9 al 22) e varrà come qualificazione al Mondiale che si disputerà ancora una volta in Marocco.
Il programma del Round 1
La prima sfida delle Azzurrine sarà alle ore 19:30 contro l’Austria, mentre sabato alle 15:00 ci sarà il confronto con le padrone di casa della Norvegia per poi chiudere questo Round 1 di qualificazione martedì contro l’Irlanda del Nord ancora una volta alle ore 15:00. Tutte le gare si giocheranno a Sarpsborg a eccezione di Austria-Norvegia nell’ultimo turno (quando le due gare saranno giocate in contemporanea) che sarà disputata a Bekkestua.
L’elenco delle convocate
Portiere: Annalisa Ruotolo (Genoa), Emilia Wenin (Fiorentina)
Difenditrici: Josephine Brunetti (Napoli Women)*, Anna Dall’Ava (Inter), Sara Ferraro (Parma), Emma Fiorani (Sassuolo), Gaia Mariani (Inter), Jana Oberparleiter (Fiorentina)
Centrocampiste: Martina Battocchio (Juventus), Siria Crotti (Fiorentina), Denise Gavazza (Sassuolo), Lucrezia Grigoli (Roma), Giorgia Rossi (Roma), Elisa Vianello (Sassuolo)
Attaccanti: Sofia Chiessi (Sassuolo), Fabiana De Clemente (Roma), Sara Elshamy (Milan), Federica Faggioli (Fiorentina), Angelica Ferranti (Milan), Alessia Saragoni (Inter)
Staff – Tecnico: Priscilla Del Prete; Metodologo: Fabio Andolfo; Assistente tecnico: Giuseppe Misso; Preparatore atletico: Francesco Paolo Sicari; Preparatore dei portieri: Niccolò Bianucci; Match analyst: Marco Marino; Medici: Alessandra Colella, Gianluca Ciccarelli; Fisioterapista: Simone Belcastro; Nutrizionista: Priscilla Castellani Tarabini; Segretari: Elena Moretti, Luca Gatto, Giulio Massi
*convocata al posto dell’indisponibile Ilaria Occhipinti (Inter);
UEFA WOMEN’S UNDER 17 CHAMPIONSHIP – ROUND 1
Lega A – Gruppo A1
Prima giornata – Mercoledì 7 ottobre
Ore 15: Norvegia-Irlanda del Nord (Sarpsborg)
Ore 19.30: ITALIA-Austria (Sarpsborg)
Seconda giornata – Sabato 10 ottobre
Ore 15: Norvegia-ITALIA (Sarpsborg)
Ore 19.30: Austria-Irlanda del Nord (Sarpsborg)
Terza giornata – Martedì 13 ottobre
Ore 15: Irlanda del Nord-ITALIA (Sarpsborg)
Ore 15: Austria-Norvegia (Bekkestua)