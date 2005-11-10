Desenzano, operato l'esterno offensivo Boiga: si era infortunato un mese fa

Il Desenzano dovrà fare ancora a meno dell'esterno offensivo Nicolas Boiga infortunatosi al ginocchio in occasione della sfida contro l'Union Brescia di un mese fa. Il classe 2004, che ha già saltato le ultime cinque gare, infatti è stato operato nella giornata odierna al ginocchio sinistro.

La nota del Desenzano su Boiga

Il Desenzano F.C. comunica che il calciatore Nicolas Boiga è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro presso la “Clinica Porta Sole” di Perugia in seguito all’infortunio riportato in allenamento, che l’ha tenuto per tempo lontano dal terreno di gioco.

L’operazione si è conclusa perfettamente e il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo finalizzato al rientro in campo.

La società e tutta la famiglia biancazzurra sono vicine a Nicolas e gli rivolgono un sincero in bocca al lupo per questa fase di recupero.

Desenzano F.C., i prossimi impegni dopo l’infortunio di Boiga

Desenzano F.C. che sarà impegnato sabato 10 ottobre a Ospitaletto contro le Dolomiti Bellunesi. Poi, il calendario di Serie C prevede le partite contro l’Alcione Milano in trasferta e poi contro la Giana Erminio, di nuovo in casa.