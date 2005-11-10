Adzic show anche col Montenegro, va ko Muric: la sosta nazionali del Sassuolo

L'ottimo avvio del Sassuolo di Aquilani in questo campionato si riflette anche sulle convocazioni e sulle presenze dei calciatori neroverdi con le loro nazionali. Tutti e dieci, infatti, hanno toccato il campo. Tracciamo quindi un bilancio di come è andata la maxi-sosta per i protagonisti della compagine emiliana.

Tra gol (si sblocca Bowie) e l'infortunio in porta

La grande conferma riguarda Adzic, il più in forma del Sassuolo e trascinatore anche del Montenegro, con cui ha segnato una doppietta determinante per avere la meglio sulla Lettonia in Nations League, giocando comunque tutte e quattro le partite degli est-europei (tre da titolare). Ha trovato gloria anche l'attaccante Bowie, che ha trovato la prima rete con la maglia della Scozia nel 2-0 rifilato alla Macedonia del Nord. Chiude il conto di chi ha segnato Lipani, in gol con l'Under 21 di cui è tra i leader. Non ha fatto gol Sebastiano Esposito, ma ha lasciato ottime tracce del suo passaggio in azzurro, e mostrato un'interessante connessione naturale con il fratello Pio. Non solo gioie, però, perché il portiere titolare Muric si è per esempio infortunato in Austria-Kosovo, uscendo al terzo gol subito dopo 65 minuti. La sua presenza contro il Milan, per esempio, appare in dubbio.

Il minutaggio in nazionale del Sassuolo

Vasilije Adzic (Montenegro) - 273 minuti

Arijanet Muric (Kosovo) - 155 minuti

Sebastiano Esposito (Italia) - 143 minuti

Kieron Bowie (Scozia) - 126 minuti

Rafael Obrador (Spagna U21) - 108 minuti

Darryl Bakola (Francia U21) - 101 minuti

Luca Lipani (Italia U21) - 79 minuti

Ibrahim Sulemana (Ghana) - 64 minuti

Josh Doig (Scozia) - 16 minuti

Kristian Thorstvedt (Norvegia) - 1 minuto