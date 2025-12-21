Moreo gela l'Unipol Domus: movimento da bomber su assist di Leris e Cagliari-Pisa va sul 2-2
Stefano Moreo gela la Unipol Domus all'89'. Grande recupero di Calabresi e invito sulla destra per Leris, che mette al centro un passaggio rasoterra dove l'attaccante del Pisa è bravo ad avventarsi con un movimento da vero centravanti. 2-2 a un minuto dalla fine, rossoblù a rischio beffa dopo la gloriosa rimonta del secondo tempo.
