TMW Morte Commisso, under 14 primi in campo, poi la Femminile. E spuntano i primi omaggi

Il mondo Fiorentina questa mattina si è svegliato con un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutto l'ambiente viola: la scomparsa del presidente Rocco Commisso all'età di 76 anni. "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" si legge nel comunicato del club toscano, che ha deciso di scendere in campo in tutte le categorie per rendere omaggio al proprio Presidente.

A 'rompere il ghiaccio' in questo triste giorno per Firenze sono stati i Giovanissimi dell'Under 14, in campo proprio in questi minuti per affrontare la Torres. Più tardi, alle ore 15:00, la Femminile di Mister Pablo Piñones-Arce giocherà, sempre al Viola Park, contro il Genoa. Domani invece in campo la prima squadra, al Dall'Ara per affrontare il Bologna. In questo momento la squadra si sta allenando e nelle prossime ore partirà alla volta del capoluogo emiliano.

Nel frattempo al Viola Park stanno arrivando i primi tifosi a rendere omaggio al presidente. Un mazzo di fiori è stato poggiato all'ingresso della struttura, dove campeggia la scritta 'Rocco B. Commisso Viola Park'. Inoltre in tutti gli schermi della struttura, dalle televisioni dei bar ai led all'esterno del centro sportivo, è comparsa l'immagine di Commisso.