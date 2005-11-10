Mostovoj ricorda Celta-Juve del 2000 e svela: "Due anni prima i bianconeri mi cercarono"

Intervistato da TuttoJuve.com, Aleksandr Mostovoj ha ricordato il famoso Celta-Juventus 4-0 del 2000 in cui è stato protagonista:

"La partita in sé fu difficile e facile allo stesso tempo, perché l'andata fu vinta dalla Juventus per 1-0 e al ritorno sapevamo di non poter sbagliare nulla. Era importante cominciare bene subito, e infatti il gol di Claude (Makelele ndr) al primo minuto su mio assist ci diede una grossa mano. L'autogol di Birindelli ci consentì di andare avanti, ma fu l'espulsione di Montero a decidere il match. Poi fu estremamente facile, una pioggia di gol con la doppietta di McCarthy e il risultato finale di 4-0. Fu un bel divertimento".

L'ex calciatore russo ricorda di avere avuto contatti con i bianconeri, nel 1998:



"Loro erano in contatto con me per l'eventuale acquisto, ma il Celta non volle cedermi. Chiedeva una cifra davvero molto alta per lasciarmi partire, ai miei tempi poi non si spendevano troppi soldi per un centrocampista. Mica come ora che un club paga 100 milioni un gjocatore che fa mezza stagione buona (ride, ndr)".