Prima Conte, ora Allegri: De Bruyne mai a suo agio a Napoli. Ma si faccia un esame di coscienza

Ancora una volta un possibile caso De Bruyne in casa Napoli. Dopo gli screzi con Antonio Conte dello scorso anno, con tanto di parole al veleno ai media belgi prima dell'inizio del Mondiale, nelle ultime ore la notizia di qualche incomprensione avuta con Massimiliano Allegri durante la gara contro il Villarreal e all'intervallo sta prendendo corpo, minuto dopo minuto. A maggio l'ex centrocampista del Manchester City parlo così in merito all'addio di Conte: "Sono contento che Conte lasci il Napoli, non era necessario che restasse. Giochiamo in modo molto difensivo. Se segni un solo gol a partita con un 5-4-1... non è un granché. Lui ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno. Non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale".

L'arrivo di Allegri non ha cambiato le cose

Dopo l'avvicendamento in panchina della scorsa estate, però, le cose non sono cambiate e gli argomenti sembrano essere sempre gli stessi. Ieri sera, nella gara contro il Villarreal, l'allenatore ha provato a richiamare a più riprese il centrocampista, chiedendogli di giocare un po' più basso, cosa, appunto, non gradita al calciatore che ha pensato bene di fare finta di nulla, continuando a fare di testa sua, scatenando l'ira dello stesso Allegri che ha comunque gettato acqua sul fuoco nel post gara.

E se il problema fosse De Bruyne?

Due indizi non fanno una prova, lo sappiamo, ma visto che il belga ha avuto e sta avendo problemi con due dei tecnici italiani più vincenti viene da pensare che magare il problema possa essere lui. De Bruyne si faccia un esame di coscienza, perché la stagione è appena iniziata ma rischia di compromettersi anche a causa di qualche suo atteggiamento che potrebbe dar fastidio anche a qualcuno all'interno dello spogliatoio. Per il bene di tutti deve essere trovata una soluzione che accontenti tutti, per remare dalla stessa parte tutti insieme.