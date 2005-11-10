Palermo, Perin si prepara a riprendersi il posto da titolare
Daniel Uccellieri
Il Palermo entra nella fase di preparazione più attenta in vista della trasferta contro il Mantova, avversario che occupa il secondo posto in classifica. Per affrontare una gara delicata, lo staff tecnico rosanero sta dedicando particolare attenzione alla solidità della squadra, con un lavoro specifico sugli equilibri della fase difensiva. Intanto, arrivano indicazioni incoraggianti anche per quanto riguarda la porta.
Come riportato dal Giornale di Sicilia, la notizia più significativa riguarda però Mattia Perin. Il portiere va infatti verso il ritorno da titolare proprio in occasione della trasferta contro il Mantova. Un'indicazione importante per i rosanero, che potrebbero ritrovare dal primo minuto un elemento destinato a dare il proprio contributo in una gara di particolare importanza per il loro cammino stagionale.