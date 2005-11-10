Casertana, Degli Esposti e il mercato di gennaio: "Non ci siamo mai tirati indietro"

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano. Ma non così tanto. Ecco allora che Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, ha avuto modo di affrontare il tema attraverso le colonne del quotidiano Il Mattino:

"Abbiamo ancora tempo davanti in questo momento dobbiamo lavorare per costruire una nostra identità e far crescere l’autostima in una squadra che sicuramente ha dei buoni giocatori. A gennaio, poi, tireremo una linea e vedremo il da farsi. In questi quattro anni a Caserta, del resto, quando si è trattato di migliorare non ci si è mai tirati indietro.

Manconi non lo scopriamo certo noi. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di farlo nostro con decisione. L’abbiamo contestualizzato per quello che, secondo me, è il suo ruolo naturale. Gli abbiamo costruito una squadra intorno che gli permette di fare quello che gli piace. La sua qualità ci potrà aiutare tantissimo nel nostro percorso di crescita".