Lazio prima in classifica con l'Inter, Totti: "Non se l'aspettava nessuno, chapeau"

"Se mi aspettavo una Lazio così forte in campionato? "Sinceramente no. Ma non se l'aspettava nessuno, neanche Gattuso come ho sempre detto. Però è una squadra forte, è prima in classifica, quindi chapeau". Parla così Francesco Totti, presente come ambassador della Serie A in occasione stamani del lancio del nuovo album Calciatori Panini.

Stasera c'è il Real Madrid, la Roma se la può giocare come ai tuoi tempi? "Se la gioca, sì, anche se poi davanti ha sempre una squadra come il Real. Ma non è il Real Madrid dei tempi nostri, quella era piena di galacticos. Però è sempre una partita di Champions, difficile per entrambe, venire all'Olimpico e giocare davanti a 70mila persone non è semplice".

Ci sarà anche l'emozione per Mourinho che torna. "Penso faranno una grande accoglienza. Mourinho ha dato tanto a questa città e a questa squadra. Credo sia doveroso l'omaggio che gli faranno".